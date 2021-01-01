أسرى حركة "الجهاد الإسلامي"يبدأون صباح غد إضراباً عن الطعام

غزة /سما/

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والاسرى، أنَّ "الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال قدّمت أوراق الإضراب عن الطعام إلى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وستشرع صباح غد الأربعاء في تنفيذ الخطوة".

وأوضحت مؤسسة "مهجة القدس" أنَّ "تقديم الأسرى أوراق الإضراب يأتي رفضاً لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخراً استهداف البنية التنظيمية لهم".

وأضافت المؤسسة أنَّ "هذه الخطوة هي جزءٌ من البرنامج النضاليّ الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ في الحركة الأسيرة مؤخراً، والذي ارتكز بشكلٍ أساسٍ على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة كافة الفصائل".