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مواجهة بين نائبين في الكنيست الإسرائيلي بخصوص تعامل الجيش بالضفة (فيديو)

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهة بين نائبين في الكنيست الإسرائيلي بخصوص تعامل الجيش بالضفة (فيديو)



القدس المحتلة /سما/

شهد اجتماع لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي تراشقا بالكلام إثر اتهام النائب عوفير كاسيف القوات الإسرائيلية بتغذية عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن مواجهة جدت بين النائب كاسيف وإيتمار بن غفير في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، خلال نقاش حول تعامل الأجهزة الأمنية مع العنف في الضفة الغربية.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن رئيس لجنة الخارجية والأمن رام بن باراك أبعدهما عن قاعة الجلسة.

ونشرت "كان" مقطع فيديو على "تويتر" وثق التشنج والنقاش الحاد الذي دار بين النائبين.

وتطرق كاسيف للعنف الجسدي الذي يمارسه المستوطنون بالضفة الغربية بحق الفلسطينيين العزل، حيث اتهم الجيش الإسرائيلي بتغذية العنف الذي يمارسه المستوطنون على مرأى ومسمع من الجنود.

فيما صرخ بن غفير في وجهه مطالبا إياه بالتحدث بطريقة لائقة عن جنود الجيش الإسرائيلي، وخاطبه بالقول "العار لك ألا تخجل وأنت تقول هذا الكلام.. أنت تتحدث عن جيش إسرائيل".

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #الضفة الغربية #الانتهاكات الإسرائيلية

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