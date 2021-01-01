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دعا لموقف دولي ضد إيران.. غانتس: إسرائيل تحت تهديد وجودي

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعا لموقف دولي ضد إيران.. غانتس: إسرائيل تحت تهديد وجودي



القدس المحتلة /سما/

دعا وزير الامن الإسرائيلي بيني غانتس المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف تجاه إيران، قائلا إن إسرائيل هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تحت تهديد وجودي مستمر".

وأضاف غانتس أمام مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إيران تشكل تحديا عالميا، وإقليميا، كما أنها تشكل تهديدا لإسرائيل، ووصف إيران بأنها "مظلمة".

وقال غانتس إن "إيران على رأس جدول أعمالنا، وقد طورنا أدوات تقنية وتشغيلية تضمن أمننا ضد طموحاتها النووية".

واعتبر غانتس أن على إسرائيل أن تبقى متقدمة خطوتين إلى الأمام، وأن تجمع بين القدرات المدنية والعسكرية للحفاظ على تفوقها الإلكتروني، ووصف ذلك بأنه: "حاجة حيوية لأمن إسرائيل ومصلحة مشتركة مع أقرب شركائنا، لذلك نحن منخرطون باستمرار في التعلم ومشاركة المعرفة والتطوير التكنولوجي".

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #البرنامج النووي الإيراني #ايران

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