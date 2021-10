"ابنا أبو الهول" يتخفيان في حديقة ويباعان بمبلغ هائل بعد كشف أصلهما المصري (صور وفيديو)

أكدت مصادر إعلامية بريطانية بيع زوج من التماثيل الذي يمكن تسميته بـ"ابني أبو الهول"، بسبب الشبه الكبير بينهما وبين التمثال الأثري الأشهر في العالم، الذي يتوسط الأهرامات المصرية القديمة.

قالت دار للمزاد في بريطانيا إن زوجا من التماثيل الحجرية المنحوتة المستخدمة التي استخدمت لتزيين الحدائق بيع بأكثر من 195 ألف جنيه إسترليني، أي أكثر من 265 دولار أمريكي بعد أن تم الكشف عن مصدرهما المصري القديم من عمر أبو الهول.



وأكد الخبراء أن التمثالين من الآثار المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، الأمر الذي منحها قيمة كبيرة جدا.

وبقيت التماثيل الأثرية القديمة وحيدة في حديقة سودبيري في منطقة سوفولك شرقي إنكلترا، حيث تعرضت للضرر الشديد بسبب عوامل الطقس.

وقالت شركة "Mander Auctioneers"، التي تولت عملية بيع التماثيل الفريدة، إن عائلة (لم تحددها) اتصلت بهم كانت تريد التخلص من أشياء موجودة في منزلها القديم قبل الانتقال إلى منزل جديد.

