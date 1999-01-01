  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"



القاهرة/سما/


كشف الصحفي المصري أشرف العشري، عن معلومات جديدة تتعلق بالطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي اختطف عام 1986 بعدما سقطت طائرته في جنوب لبنان.

وقال العشري في مقال له في صحيفة "الأهرام" المصرية، إنه أجرى مقابلة عام 1999 مع الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي كان رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بلبنان، الذي كشف أن "أراد مات ودفن في مكان ما لا يعلمه سوى أنا واثنين فقط من القيادة الشيعية".

وفي التفاصيل أوضح العشري أنه قرر بدء الحوار مع شمس الدين عن زيارته لمصر ولقاءاته وعلاقاته بمصر والأزهر وشيخه، و"كل ذلك حتى لا يعرف مسبقا بهدفي من طلب الحوار. وفي العشر دقائق الأخيرة فاجأته بأسئلة عن الطيار رون أراد فانتفض وتكهرب الجو".

وأضاف: "بعد محاولات إقناع أجاب وأبلغني بالحرف قصة أراد انتهت لقد خطف وتمت محاكمته بمعرفتنا وحصلنا على كل ما نريد عن العدو الإسرائيلي. وبعد تعدد الأسئلة من جانبي. بادرني بالكشف عن عدة حقائق جوهرية وكانت أسرارا غاية في الأهمية وختم حديثه معي قبل النهوض، لقد مات أراد ودفن في مكان ما لا يعلمه سوى أنا واثنين فقط من القيادة الشيعية".

#رون أراد #مصر #الطيار الاسرائيلي #لبنان #ايران #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

موقع عبري يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لفقراء غزة وفق تلك الآلية ..

بعضها مزيف .. صحيفة تكشف عن "فضحية" الهدايا السعودية التي منحت لترامب

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

منصور عباس لـ نتنياهو: إذا كنت من حماس فلماذا جلست معي؟!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

الأخبار الرئيسية

لبيد

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

تفاصيل مثيرة عن نفق الحرية: هكذا أجاب الأسير العارضة على سؤال “لماذا ألحقت الزبيدي بالخطة؟”

رونين بار

"يسرائيل هيوم":رئيس الشاباك الجديد أمام تحديات الضفة وغزة والجريمة في الوسط العربي

"حماس" تكشف تفاصيل جديدة حول محادثات القاهرة الأخيرة: مصر طلبت رؤيتنا للمصالحة

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية