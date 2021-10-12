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السعودية: السيطرة على أسد طليق بمدينة الخبر (فيديو + صور)

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: السيطرة على أسد طليق بمدينة الخبر (فيديو + صور)



الرياض/سما/

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يوم الثلاثاء مقطع فيديو وثق لحظة تجول أسد في شوارع مدينة الخبر في المنطقة الشرقية للمملكة.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة إنه تلقى بلاغا عن وجود أسد طليق في مدينة الخبر، مؤكدا أنها سيطروا على الموقف وتمكنوا من الإمساك به.

وأفاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.

وأوضح المركز أنه تمت السيطرة على الأسد دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن.

#السعودية #اسد #مدينة الخبر

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