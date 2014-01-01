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سياسي تونسي: الرئيس الراحل السبسي "مات مسموما" و قصر قرطاج كان "مخترقا"(فيديو)

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سياسي تونسي: الرئيس الراحل السبسي "مات مسموما" و قصر قرطاج كان "مخترقا"(فيديو)



تونس/سما/

قال الناشط السياسي التونسي منذر بالحاج علي، إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي "مات مسموما"، وأن قصر قرطاج كان "مخترقا".

وقال بالحاج في حوار مع إذاعة "شمس إف إم" المحلية إنه التقى بالرئيس الراحل قبل أيام من مرضه، وأعرب عن قناعته بأن وفاة السبسي "لم تكن طبيعية".

وأشار بالحاج إلى أن السبسي أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لـ "حركة النهضة".

وتحدث بالحاج عن اللقاء الذي جمع السبسي برئيس الحركة راشد الغنوشي عندما تم إنهاء التوافق بين "النهضة" وحزب الرئيس الراحل "نداء تونس"، وقال إنه علم من السبسي أن "الغنوشي زاره ليعلمه أن التوافق بين الحزبين انتهى" وأن الرئيس الراحل قال للغنوشي "احكموا وحدكم مع يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الأسبق)".

يذكر أن السبسي انتخب رئيسا لتونس في 2014 خلفا للمنصف المرزوقي، وتوفي عام 2019 في المشفى العسكري في العاصمة التونسية. 

#تونس #الباجي قايد السبسي #قرطاج #منذر علي بلحاج

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