الهباش: اسرائيل تنفذ خطة ممنهجة لتهويد المدينة المقدسة

رام الله /سما/

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الخميس، مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف في جمهورية الجزائر الدكتور يوسف بلمهدي الأوضاع في مدينة القدس والتحديات التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي، وسبل دعم المدينة تعزيز صمود أهلها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية والدعوية والثقافة، وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الجزائر وفلسطين .

جاء ذلك خلال لقاء الهباش مع الوزير الجزائري في مقر الوزارة في العاصمة الجزائر اليوم، حيث بدأ قاضي القضاة زيارة رسمية على رأس وفد فلسطيني يضم ممثلين عن المؤسسات الدينية في دولة فلسطين بدعوة من الأشقاء في الجزائر .

ووضع الهباش الوزير بلمهدي في صورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلها المرابطين من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وبالذات أعمال التجريف التي تقوم بها آليات الاحتلال بحق المقابر الإسلامية في المدينة المقدسة كمقبرة اليوسفية ومقبرة مأمن الله التاريخيتين، بالإضافة الى تواصل الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف وتدنيس باحاته من قبل المستوطنين وبحماية من قبل شرطة الاحتلال .

واكد قاضي القضاة خلال اللقاء أن ما يجري في مدينة القدس هو حرب حقيقية على الدين وعلى الوعي والوجود الفلسطيني، وأن دولة الاحتلال تنفذ خطة ممنهجة تشترك فيها كافة المستويات السياسية والأمنية والقضائية لدفع المقدسيين لتهويد المدينة المقدسة، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في أرضه وفي عاصمته المقدسة ومرابطاً في المسجد الأقصى المبارك رغم كل جرائم الاحتلال وظلمه وهو الأمر الذي يتطلب مساندة فاعلة وحقيقية من إخواننا العرب والمسلمين وكل أحرار العالم لمساعدتهم على الصمود والبقاء.

من جانبه رحب الوزير بلمهدي بقاضي قضاة فلسطين والوفد المرافق له ، مؤكداً أن مدينة القدس تمثل محور الصراع وهي القضية الأساسية لكل العرب والمسلمين ، وأن الجمهورية الجزائرية تقف بكل قوة الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى ينال حريته وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن الجزائر كانت وما زالت وستبقى مع فلسطين ظالمة ومظلومة وأن الشعبين الجزائري والفلسطيني يمثلان روحاً واحدة في جسدين.

وطالب بلمهدي العالمين العربي والإسلامي توحيد كلمتهم وتضافر الجهود لحماية ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني ودعم أهالي بيت المقدس على وجه الخصوص الذي يدافعون عن كل الأمة ويقفون في وجه الاستعمار الذي تمثله الصهيونية، مضيفاً أن كرامة الأمة وعزتها لا قيمة لها إذا بقيت القدس تحت الظلم والعدوان والاحتلال ولم تحصل على حريتها.

وحضر اللقاء الى جانب الهباش وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب والقاضي الشيخ عبد الله حرب رئيس دائرة التفتيش القضائي والأستاذ بشير أبو حطب نائب سفير فلسطين لدى الجزائر والأستاذ حمزة دعنا مدير مكتب قاضي القضاة.