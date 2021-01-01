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"يديعوت": حوالي 6000 تاجر/عامل دخلوا إسرائيل و"نصف غزة" تريد أن تأتي للعمل

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": حوالي 6000 تاجر/عامل دخلوا إسرائيل و"نصف غزة" تريد أن تأتي للعمل



القدس المحتلة /سما/

أفاد يوسي يهوشع مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن حوالي 6000 تاجر/عامل من غزة دخلوا إلى إسرائيل منذ صباح اليوم من أصل 7000 تمت الموافقة على دخولهم.

وأوضح أن "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" تعتقد بأن "نصف غزة تريد أن تأتي للعمل في الداخل وهذا يحقق الهدوء للمنطقة"، وفق تعبيره.

وأشار الصحفي الإسرائيلي، الى أن "هذه الخطوة المرحب بها صادق عليها منسق العمليات اللواء غسان عليان"، منوها إلى أنه من الصواب زيادة العدد مما يساعد بلا شك على تحقيق الهدوء. وفق تعبيره.

وكانت إسرائيل أبدت موافقتها لمنح حوالي 7000 تصريح للعمل لديها، من قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وشهدت الغرف التجارية في جميع محافظات القطاع، ازدحاماً كبيراً الأسبوع الماضي، بسبب الإقبال الكبير من قبل المواطنين للتقدم بالتسجيل بهدف العمل داخل إسرائيل.

#قطاع غزة #العمال الفلسطينيين #اسرائيل #الداخل المحتل

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