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مصرع طفلة دهسا في بيت لحم

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلة دهسا في بيت لحم



بيت لحم /سما/

 لقيت طفلة تبلغ من العمر( 3 أعوام ) مصرعها دهسا مساء اليوم بمدينة بيت لحم.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً من مستشفى بيت جالا الحكومي يفيد بوصول الطفلة متوفية نتيجة تعرضها لحادث سير دعس .

وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث للكشف على مكان الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة .

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وتم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث أصولاً.

#وفاة طفلة #حادث سير

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