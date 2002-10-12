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خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله /سما/

دخل خمسة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء.

وهؤلاء الأسرى،هم؛الأسير صلاح الدين محمد إبراهيم جلبوش (42 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/10/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير هيثم إسماعيل عبد الفتاح البطاط (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/10/2005م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير عودة فريد طالب الحروب (36 عامًا) من الخليل ، دخل عامه التاسع منذ اعتقاله عام 2013، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عامًا .

الأسيرة الجريحة مرح جودت موسى باكير (22 عام)، من سكان محافظة القدس، دخلت عامها السابع على التوالي في سجون الإحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/10/2015م، وهي محكومة بالسجن 8 أعوام ونصف.

الأسير أحمد صالح مناصرة (20 عاما) من سكان محافظة القدس، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/10/2015م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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