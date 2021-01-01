مؤسسة حقوقية تطالب "الصحة" بالكشف عن أسباب انخفاض التحويلات لمرضى غزة

غزة /سما/

وجه مركز الميزان لحقوق الإنسان، رسالة إلى وزيرة الصحة مي كيلة، طالب من خلالها بتوضيح الأسباب والعوامل التي أدت إلى الانخفاض في أعداد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة المحولين للعلاج خارج المؤسسات الصحية الحكومية.

وأوضح المركز في رسالته، أن التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) أشارت إلى انخفاض المعدل الشهري للتحويلات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية لمرضى قطاع غزة إلى ما متوسطه (1670) تحويلة شهريًا في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني، حتى يوليو/ تموز 2021، وبالمقارنة مع متوسط التحويلات الطبية للعلاج خارج المستشفيات الحكومية خلال عام 2019، والتي بلغ متوسطها (2790) تحويلة شهريًا، يظهر حجم الانخفاض الكبير في أعداد التحويلات.

وأشار مركز الميزان في رسالته إلى ثبات متوسط التحويلات الطبية لمرضى محافظات الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن الانخفاض يأتي في ظل استمرار تدهور خدمات الرعاية الطبية ومحددات الحق في الصحة في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والهجمات الحربية التي تستهدف السكان المدنيين وممتلكاتهم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، حيث تفاقمت مشاكل البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، علاوة على استمرار العجز في كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية.