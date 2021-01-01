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اتحاد الفلاحين الزراعيين: سنمنع إدخال الفواكه الإسرائيلية لغزة رداً على شروط الاحتلال

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الفلاحين الزراعيين: سنمنع إدخال الفواكه الإسرائيلية لغزة رداً على شروط الاحتلال



غزة /سما/

أكّد رئيس الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين عبد الستار شعت، اليوم الثلاثاء، على أنّهم بصدد القيام بعدة فعاليات وصولاً إلى منع دخول الفواكه "الإسرائيلية" إلى قطاع غزّة، وذلك ردًا على شروط الاحتلال بتصدير المنتجات الزراعية.

وأوضح شعت خلال في تصريحات إذاعية أنّ الاحتلال يمنع تصدير وتسويق منتج "البندورة" إلا بشرط رفع القمعة، مُشيرًا إلى أنّ هذا يؤثر كثيرًا على الثمرة ويفقدها منافستها في السوق، ويُعجل من تلفها.

ولفت إلى أنّ الاحتلال يريد إخلاء أسواق قطاع غزّة لمنتجاته، مُشدّدًا على أنّه إذا لم يستجب الاحتلال لمطالبهم برفع الشروط المجحفة بحق المنتج الفلسطيني، فسيقومون بعدة فعاليات وصولاُ إلى منع دخول المنتجات "الإسرائيلية".

#الاتحاد العام للفلاحين #الفواكه الإسرائيلية #قطاع غزة #المنتجات الزراعية

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