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تقرير حقوقي يرصد أهم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة وغزة الشهر الماضي

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير حقوقي يرصد أهم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة وغزة الشهر الماضي



غزة /سما/

رصد تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الانتهاكات الداخلية التي جرت بحق فلسطينيين في الضفة المحتلة وقطاع غزة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبحسب تقرير الهيئة فقد سجلت 7 حالات وفاة غير طبيعية منها 3 في الضفة المحتلة و4 في قطاع غزة فيما أبلغ عن 18 شكوى تعذيب وسوء معاملة على يد الأجهزة الأمنية منها 9 في الضفة ومثلها في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أنه تم رصد 17 انتهاكاً متعلقة بالحق في إجراءات قانونية سلمية بواقع 8 في الضفة و9 في قطاع غزة، فيما بلغ عدد القرارات التي لم يتم فيها تنفيذ أحكام القضاء نحو 5 قرارات وكان جميعها في الضفة فيما كان نصيب غزة منها صفر.

ووفقاً لتقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فإن الانتهاكات المتعلقة بحق التنقل والسفر كانت 3 منها 2 في الضفة وواحدة في غزة وكان سببها إجراءات هيئة الشؤون المدنية أو بسبب جهاز الأمن الوقائي في الضفة، أما الانتهاكات المتعلقة بممتلكات الأشخاص فقد كان عددها 2 منها 1 في الضفة وآخر في قطاع غزة.

أما الانتهاك المتعلقة بالتوقيف على ذمة المحافظ فقد كانت هذه الانتهاكات جميعها في الضفة المحتلة ولم تسجل في قطاع غزة أي حالة، إذ تم الإبلاغ عن 3 حالات جميعها في محافظات الضفة.

#الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان #انتهاكات حقوق الإنسان #الضفة الغربية #قطاع غزة

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