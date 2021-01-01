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"المرور": وفاة طفل متأثراً بإصابته بحادث سير في خانيونس

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المرور": وفاة طفل متأثراً بإصابته بحادث سير في خانيونس



غزة /سما/

 أعلنت إدارة شرطة المرور والنجدة، ظهر الثلاثاء، وفاة طفل متأثراً بإصابته جراء صدمه من قبل مركبة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت "المرور"، في تصريح مقتضب، إن الطفل (محمد ثائر أبو مصطفى - 10 أعوام) توفي متأثراً بإصابته بعد صدمه من قبل مركبة في محيط منطقة مستشفى ناصر بخانيونس.

وأضافت أن الطفل أغمي عليه بعد دقائق من صدم المركبة له، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه وصل مفارقاً للحياة.

ولفتت إلى أنه تم توقيف سائق المركبة التي صدمت الطفل، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية حسب الأصول.

#وفاة طفل #الشرطة الفلسطينية #قطاع غزة #حادث سير

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