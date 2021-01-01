  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدء مشروع ترميم مدارس ومساجد متضررة في غزة بتمويل ماليزي

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء مشروع ترميم مدارس ومساجد متضررة في غزة بتمويل ماليزي



غزة /سما/

أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي والأوقاف في غزة وحكومة ولاية بهانج “دار المعمور” الماليزية عن بدء مشروع ترميم وصيانة عدد من المدارس والمساجد المتضررة جراء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة في مايو 2021.

جاء هذا الإعلان خلال لقاء تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفروس بين غزة وماليزيا بمشاركة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، ومدير عام المديريات في وزارة الأوقاف د. منذر الغماري، ومدير تعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد النجار، وممثلاً عن الهيئات الماليزية أ. محمد نادر النوري.

وشارك من ماليزيا حاكم ولاية باهنج السيد داتو سيري وان أسدي وان إسماعيل، وعدد من المسؤولين وممثلي جمعيات خيرية، وشخصيات رسمية وشعبية.

وأوضح ثابت أن شعبنا الفلسطيني يُقدم كل الشكر والتقدير لدولة ماليزيا قيادة وشعباً وحكومة كما قدم شكراً خاصاً لأهالي ولاية باهنج على هذا الدعم، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيُعزز خطط الوزارة القائمة بهدف صيانة وإعمار المدارس التي تضررت من العدوان الأخير في مايو الماضي والتي بلغت 136 مدرسة.

وأوضح ثابت أن الحصار الغاشم على غزة والعدوان الصهيوني المتكرر له آثار قاسية على التعليم من حيث تضرر المدارس وإعاقة إدخال مواد البناء، موضحاً أن وزارة التعليم تسعى مع مختلف الدول والمؤسسات الصديقة إلى الإعمار والعمل على دعم قطاع التربية.

ولفت ثابت إلى أنه يوجد في قطاع غزة أقل نسبة أمية في العالم، كما يوجد طموحات تعليمية وقصص نجاح، واهتمام كبير في التعليم، معرباً عن أمله في استمرار التعاون والشراكة لخدمة البيئة والبرامج التربوية.

من جهته عبّر حاكم ولاية بهانج عن سروره لهذا المشروع واللقاء مع وزارة التعليم ، لافتاً إلى أن ماليزيا يُسعدها هذا التعاون والشراكة في دعم أهل فلسطين وغزة في عدة مجالات ومنها المجال التربوي.

كما وعد حاكم الولاية باستمرار الدعم الماليزي والوقوف دائماً بجانب الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته.

#التربية والتعليم #وزارة الاوقاف #غزة #العدوان الإسرائيلي #مساجد غزة

الأكثر قراءة اليوم

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

موقع عبري يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لفقراء غزة وفق تلك الآلية ..

بعضها مزيف .. صحيفة تكشف عن "فضحية" الهدايا السعودية التي منحت لترامب

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

منصور عباس لـ نتنياهو: إذا كنت من حماس فلماذا جلست معي؟!

هآرتس: لبنان أمام “اللغم الوطني” ولا خيار إلا الغاز الإسرائيلي.. لماذا يسكت “حزب الله”؟

الأخبار الرئيسية

"حماس" تكشف تفاصيل جديدة حول محادثات القاهرة الأخيرة: مصر طلبت رؤيتنا للمصالحة

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

لازاريني : "أونروا" تبدأ بإصلاح 1200 منزل متضرر من العدوان الأخير على غزة

الصحة : 11 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية