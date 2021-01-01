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غزة: "الزراعة" تفتتح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر 2021

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "الزراعة" تفتتح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر 2021



غزة /سما/

افتتحت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الثلاثاء، موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للعام 2021، برعاية رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وذلك بالقرب من دوار الكويت في مدينة غزة، حيث تخلل المناسبة الوطنية، عرض كشفي ومظاهر تراثية وريفية مميزة.

وحضر الافتتاح نائب رئيس العمل الحكومي محمد الفرا، ووكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري، ويحيى موسى رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي وأعضاءها، ويحيى السراج رئيس بلدية غزة، ولفيف من ممثلي الجمعيات والفعاليات الوطنية والإعلامية والمزارعين الرياديين.

وقدر وكيل الزراعة في الكلمة الافتتاحية للموسم، أن المساحات المزروعة من الزيتون المثمر وغير المثمر في محافظات قطاع بلغت (40650 دونم)، متوقعاً أن تنتج (9855 طن) من الزيتون، منها ما يعادل (6000 طن) للتخليل و(24000طن) لأجل العصر.

وأشار اليازوري إلى أن نسبة الإنتاج الزيتون لهذا العام2021 تغطي 35% من احتياج القطاع، لافتاً إلى أن متوسط استهلاك الفرد من الزيتون(١٥كجم) تشمل( ٣كجم زيتون تخليل و١٢كجم زيتون تنتج استهلاكه ٢كجم زيت).

ونفذ المشاركون في الموسم الوطني جولة تفقدية على معصرتي (الفلسطينية الحديثة، وأبو عودة ) للاطلاع على آليات عصر الزيتون وتحويل ثماره إلى زيت صافي وعالي الجودة، علماً أن الوزارة أعدت لجان مراقبة في كافة المعاصر للالتزام بمواعيد التشغيل وضمان الالتزام بمعايير العصر والجودة وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

#غزة #وزارة الزراعة #موسم قطف الزيتون #متابعة العمل الحكومي #عصام الدعليس

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