الشيخ يلتقي وزير الحكم المحلي

رام الله /سما/

بحث صباح اليوم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ سبل التعاون المشترك مع وزير الحكم المحلي م . مجدي الصالح .

وأشاد الوزير الشيخ خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه بمدينة رام الله بوزارة الحكم المحلي وطواقمها في كافة محافظات الوطن ، مؤكداً على اهمية التواصل والتنسيق ما بين الهيئة العامة للشؤون المدنية ووزارة الحكم المحلي من اجل المتابعة والعمل على كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وفي تذليل العقبات بما يخص المواطن الفلسطيني والهيئات المحلية الفلسطينية .

هذا وقد حضر اللقاء عطوفة وكيل الهيئة ايمن قنديل ومديرة مكتب الوزير آية المحيسن .