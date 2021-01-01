  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يلتقي وزير الحكم المحلي

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يلتقي وزير الحكم المحلي



رام الله /سما/

بحث صباح اليوم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ سبل التعاون المشترك مع وزير الحكم المحلي م . مجدي الصالح .  

وأشاد الوزير الشيخ خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه بمدينة رام الله بوزارة الحكم المحلي وطواقمها في كافة محافظات الوطن ، مؤكداً على اهمية التواصل والتنسيق ما بين الهيئة العامة للشؤون المدنية ووزارة الحكم المحلي من اجل المتابعة والعمل على كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وفي تذليل العقبات بما يخص المواطن الفلسطيني والهيئات المحلية الفلسطينية .

هذا وقد حضر اللقاء عطوفة وكيل الهيئة ايمن قنديل ومديرة مكتب الوزير آية المحيسن .

#حسين الشيخ #مجدي الصالح #الحكم المحلي #الهيئة العامة للشؤون المدنية

الأكثر قراءة اليوم

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

موقع عبري يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لفقراء غزة وفق تلك الآلية ..

بعضها مزيف .. صحيفة تكشف عن "فضحية" الهدايا السعودية التي منحت لترامب

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

منصور عباس لـ نتنياهو: إذا كنت من حماس فلماذا جلست معي؟!

هآرتس: لبنان أمام “اللغم الوطني” ولا خيار إلا الغاز الإسرائيلي.. لماذا يسكت “حزب الله”؟

الأخبار الرئيسية

"حماس" تكشف تفاصيل جديدة حول محادثات القاهرة الأخيرة: مصر طلبت رؤيتنا للمصالحة

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

لازاريني : "أونروا" تبدأ بإصلاح 1200 منزل متضرر من العدوان الأخير على غزة

الصحة : 11 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية