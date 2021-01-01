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لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية



القاهرة /سما/

 أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دعم ومساندة البرلمان للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للعالم العربي، معربا عن رفض البرلمان لأية إجراءات أحادية الجانب تسعى لتغيير الوضع القائم على الأرض فيما يخص المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة فلسطين المنبثقة عن البرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، بالعاصمة المصرية، القاهرة.

واستعرض العسومي جهود البرلمان وتحركاته بشأن مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة الى الرسائل الصادرة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي بالقوة، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وتنطلق غدا اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي واللجان الفرعية التابعة له، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث تستمر هذه الاجتماعات حتى بعد غد الخميس، وذلك في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث والمقرر عقدها يوم السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

#البرلمان العربي #القضية الفلسطينية #الانتهاكات الإسرائيلية #المسجد الاقصى

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