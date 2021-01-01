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غرفة تجارة نابلس تستقبل طلبة من كلية الروضة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرفة تجارة نابلس تستقبل طلبة من كلية الروضة



نابلس /سما/

 استقبلت غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم، وفدا من طلاب وطالبات كلية الروضة للعلوم المهنية، يرافقهم الاستاذ ياسين دويكات المحاضر في الكلية، وعضو مجلس ادارة الغرفة.

وجاءت الزيارة في اطار التعاون القائم بين الغرفة التجارية ومؤسسات التعليم للاطلاع على الخبرات والتطبيقات العملية لمنهاج ادارة الاعمال، واهمية التعرف على الارتباط بين النظرية والتطبيق في سوق العمل ومؤسساته ومنشآته.

ورحب دويكات بالوفد الطلابي، وشكر رئيس واعضاء الغرفة على ترحيبهم وتعاونهم في عقد اللقاء، واوضح ان هذه الزيارة تأتي ضمن المنهاج التعليمي لتخصص ادارة الاعمال (اعمال المكاتب والسكرتاريا) المقرر في الكلية لهذا الفصل.

وقال ان هذا النهج دأبت عليه كلية الروضة في السنوات الاخيرة من باب اكساب الطلاب والطالبات المعارف والخبرات عن قرب حول سوق العمل من خلال ترجمة المعلومات النظرية الى مهارات عملية.

وقدم مدير عام الغرفة عصام ابو زيد نبذة عن الغرفة التجارية، واهدافها وخدماتها وانشطتها، ودورها في الاقتصاد المحلي، واشار الى اعضاء الهيئة العامة للغرفة وقطاعاتها المختلفة.

وتطرق الى عملية التواصل الاداري الداخلي في الغرفة بين الادارة والطاقم الوظيفي، وبيّن دور اقسام الغرفة المختلفة في التعامل مع الهيئة العامة للغرفة، ومع كافة الجهات الاخرى الخارجية ذات العلاقة، وتناول مواضيع السكرتاريا والارشفة.

من جهته، بين مدير العلاقات العامة خالد مصلح دور قسم العلاقات العامة في الغرفة في التواصل مع اعضاء الهيئة العامة والجهات الاخرى في المجتمع بشكل عام.

واجاب دويكات وابو زيد ومصلح في نهاية اللقاء عن استفسارات واسئلة الطلبة التي تمحورت حول الغرفة، وطبيعة عملها، وخدماتها المختلفة.

#غرفة تجارة نابلس

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