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ضبط سلاح ناري ومواد مخدرة في جنين

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط سلاح ناري ومواد مخدرة في جنين



جنين /سما/

ضبطت الشرطة قطعة سلاحٍ ناري ومواد يشتبه أنها مخدرة في جنين

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات مؤكدة وردت لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة مفادها قيام شخص من أصحاب السوابق بإطلاق نار بالهواء وكان يستقل مركبة غير قانونية ويحوز مواد مخدرة في إحدى بلدات المحافظة.

وبإستصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات تساندها قوة من مركز شرطة جبع إلى منزل المشتبه فيه وبتفتيشه تم ضبط قطعة سلاح ومواد يشتبه أنها مخدرة من نوع قنب مصنع بوزن ( 7،5 ) بالإضافة للمركبة غير القانونية .

وأكدت الشرطة بأنه تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه فيه لإستكمال الإجراءات القانونية

#الشرطة الفلسطينية

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