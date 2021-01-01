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الرجوب يفتتح بازار” تراثنا هويتنا “في بلدة اليامون

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يفتتح بازار” تراثنا هويتنا “في بلدة اليامون



جنين /سما/

 افتتح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم، البازار الخيري للمنتوجات المحلية تحت شعار “تراثنا هويتنا” الذي نظمه مركز اليامون المجتمعي لتعليم الشباب والكبار مدى الحياة، ضمن مشروع حكايا من فلسطين، بدعم من الجمعية الالمانية لتعليم الكبار وجامعة دار الكلمة، وجرى الافتتاح في قاعة بلدية اليامون بحضور مديرة عام التربية والتعليم أ. سلام الطاهر، ورئيس بلدية اليامون نايف خمايسة، ومديرة المركز هدى نواهضة، وممثلين عن المؤسسات الرسمية المدنية والامنية والأهلية، والجمعيات النسوية، والداعمين.

بدوره ، نقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس للحضور، وأثنى على القائمين على البازار الخيري الذي يحمل دلالة وطنية ويعبر عن أهمية تمسك الشعب الفلسطيني بتراثه وهويته وأكلاته الشعبية التي يحاول الاحتلال سرقتها ونسبها له.
ووجه تحية للمرأة الفلسطينية رمز العطاء والتضحية، التي تغرس القيم الجيدة في عقول الأبناء .

#محافظ جنين #اللواء أكرم الرجوب #بلدة اليامون

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