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بوتين يبحث مع بينيت النووي الإيراني وملف سورية

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يبحث مع بينيت النووي الإيراني وملف سورية



القدس المحتلة /سما/

يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يوم الجمعة المقبل، العاصمة الروسية موسكو، وذلك بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن تركز المحادثات بشكل أساسي على القضايا الإقليمية وأبرزها الملف السوري والاتفاق النووي مع إيران.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين، اليوم الثلاثاء، فإن الرئيس الروسي سيجتمع يوم الجمعة المقبل، برئيس الحكومة الإسرائيلية في مدينة سوتشي الروسية، فيما أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على موعد الزيارة واللقاء، قائلا في بيانه "بدعوة من الرئيس الروسي بوتين، سيزور بينيت يوم الجمعة المقبل مدينة سوتشي"

وعن جدول أعمال اللقاء بين الرئيس الروسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، أضاف مكتب بينيت في بيانه سيبحث سلسلة من القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية التي تتعلق بالبلدين. كما سيبحثان قضايا إقليمية هامة وعلى رأسها النووي الإيراني.

ويوم الخميس الماضي، أجرى بينيت اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي بوتين، جرى خلاله بحث بعض الملفات وعلى رأسها قضايا أمنية ودبلوماسية وإقليمية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، بحث الرئيس الروسي ر بوتين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بينيت، في مكالمة هاتفية عددا من الملفات الأمنية والدبلوماسية، والتطورات الإقليمية.

وخلال الاتصال الذي يعتبر الأول من نوعه بين الاثنين بعد تولي بينيت رئاسة الحكومة، عبر الطرفان عن "تطلعهما المتبادل لتطوير كافة جوانب العلاقات الودية تقليديا بين روسيا وإسرائيل". كما تم الاتفاق على "مواصلة الاتصالات في المستقبل".

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