غنيم يبحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة واقع قطاع المياه في فلسطين

رام الله /سما/

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع توكوميتسو كوباياشي، اليوم الثلاثاء، الأولويات الاستراتيجية لمشاريع المياه والصرف الصحي في قطاع المياه الفلسطيني، بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأطلع غنيم كوباياشي خلال اللقاء، على واقع قطاع المياه والتحديات والخطط إضافة إلى الإنجازات التي حققتها سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء، والتي تمثلت بتنفيذ مشاريع ساهمت في تحسين خدمة التزود بالمياه في العديد من المناطق، إضافة الى خطط تطوير قطاع المياه من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية في كل من الضفة وغزة، وخاصة مشروع محطة التحلية المركزية، الذي يعتبر مشروعا حيويا ومنقذا لغزة، ويساهم في توفير مياه صالحة للشرب، وإنقاذ حوض المياه الساحلي.

من جانبه، أكد كوباياشي استعداده للتعاون لتوفير الدعم المالي لدعم المشاريع الاستراتيجية وذات الأولوية لسلطة المياه، بالتعاون مع الدول والجهات المانحة.

ويلتقي مجلس تنظيم قطاع المياه: وفي السياق، أكد غنيم أهمية بدء العمل بالأنظمة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء وذات العلاقة بمزودي الخدمة كنظامي التعرفة والتراخيص، والتي تعد خطوة مهمة لتحقيق المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة تنظيم قطاع المياه محمد أبو رمضان، والمدير التنفيذي للمجلس محمد الحميدي.

وتطرق غنيم إلى أهمية التعاون المشترك بين سلطة المياه والمجلس لتطوير العمل، بما يحقق منفعة المواطن، ويساهم في تحقيق استدامة وتطوير عمل المجلس.

من جانبه، أكد أبو رمضان قيام المجلس بالعمل على إعداد خطط لتنظيم الأنظمة الخاصة بمزودي الخدمات.

وفي ختام اللقاء، أكد غنيم أهمية دور المجلس كأحد المؤسسات العاملة في القطاع، خاصة دورها الرقابي على مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، لضمان امتثالها للسياسات المائية الصادرة عن سلطة المياه بما يخدم هذا القطاع.