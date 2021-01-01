هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن بعض من تفاصيل من محاضر التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام "الشاباك" مع الأسير محمود العارضة مهندس "نفق الحرية" بعد إعادة اعتقاله عقب هروبه برفقة خمسة أسرى آخرين من سجن جلبوع الشهر الماضي.

ووفقا لـ"هآرتس"، فقد قال محمود العـارضة الملقب بـ "مهندس الهروب" من سجن جلبوع، بعد اعتقاله قال لمحققي الشاباك "أنا المسؤول" وأخبرهم كيف هرب هو ورفاقه في الزنزانة (في سجن جلبوع الحصين).

في نهاية التحقيقات قال محمود لمحقق "الشاباك": سأكون بعد سنوات حرا طليقا بعد إطلاق سراحي ضمن صفقة ستبرمها حماس، أنا واثق من أنني سأكون ضمن الصفقة وسأكون حرا". بحسب الصحيفة العبرية.

ويوم 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكن الأسرى محمود ومحمد العارضة، إلى جانب زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وأيهم كممجي، من الفرار عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع شمالا، لكن أعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.