لتحذير السائقين.. سيارات مدمرة على مفارق الطرق بغزة

غزة /سما/

نشرت وزارة النقل والمواصلات بغزة عددا من السيارات المدمرة، نتيجة حوادث الطرق، على عدد من المفارق الرئيسة في قطاع غزة ضمن حملة للتوعية من الآثار الخطيرة لحوادث الطرق.

ونظمت وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور واتحاد مؤسسات السلامة المرورية فعالية قف وفكر لتوعية المجتمع الفلسطيني مرورياً بخطورة السرعة الزائدة واثارها الكارثية على الامن الاقتصادي والاجتماعي ضمن سلسلة فعاليات السلامة المرورية، حيث تم وضع مركبات مدمرة جراء حوادث السير على عدد من المفترقات الرئيسية في مدينة غزة وذلك اليوم الاثنين.

وأكد خيل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة حوادث السير مما شكل خطر كبير على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه لابد من توعية السائقين والمواطنين بخطورة السرعة الزائدة واحترام قانون السير الذي يحمي الجميع.

وتابع الزيان بالقول إن الهدف من هذه الفعالية هي تسليط الضوء حول قضية حوادث السير وتوجيه رسالة للسائقين بضرورة التمهل ومراعاة قانون المرور حتى لا يقعوا ضحية الحوادث.

وأضاف الزيان أن الوزارة تعمل ضمن خطة متكاملة للتوعية المرورية ميدانياً وإعلامياً في سبيل الحد من الحوادث المرورية من خلال استهداف كافة شرائح المجتمع.

وأكد الزيان أن وزارته تدعم سيادة القانون المروري وتطبيقه على أرض الواقع بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية.

من جانب آخر أشار العقيد تامر شحادة مدير عام شرطة المرور إلى ضرورة العمل ضمن الفريق الواحد سواء جهات حكومية أو مؤسسات أهلية من أجل الوصول إلى بيئة مرور آمنة تحافظ على حياة المواطنين.