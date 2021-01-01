  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لتحذير السائقين.. سيارات مدمرة على مفارق الطرق بغزة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لتحذير السائقين.. سيارات مدمرة على مفارق الطرق بغزة



غزة /سما/

 نشرت وزارة النقل والمواصلات بغزة عددا من السيارات المدمرة، نتيجة حوادث الطرق، على عدد من المفارق الرئيسة في قطاع غزة ضمن حملة للتوعية من الآثار الخطيرة لحوادث الطرق.

ونظمت وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور واتحاد مؤسسات السلامة المرورية فعالية قف وفكر لتوعية المجتمع الفلسطيني مرورياً بخطورة السرعة الزائدة واثارها الكارثية على الامن الاقتصادي والاجتماعي ضمن سلسلة فعاليات السلامة المرورية، حيث تم وضع مركبات مدمرة جراء حوادث السير على عدد من المفترقات الرئيسية في مدينة غزة وذلك اليوم الاثنين.

وأكد خيل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة حوادث السير مما شكل خطر كبير على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه لابد من توعية السائقين والمواطنين بخطورة السرعة الزائدة واحترام قانون السير الذي يحمي الجميع.

وتابع الزيان بالقول إن الهدف من هذه الفعالية هي تسليط الضوء حول قضية حوادث السير وتوجيه رسالة للسائقين بضرورة التمهل ومراعاة قانون المرور حتى لا يقعوا ضحية الحوادث.

وأضاف الزيان أن الوزارة تعمل ضمن خطة متكاملة للتوعية المرورية ميدانياً وإعلامياً في سبيل الحد من الحوادث المرورية من خلال استهداف كافة شرائح المجتمع.

وأكد الزيان أن وزارته تدعم سيادة القانون المروري وتطبيقه على أرض الواقع بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية.

من جانب آخر أشار العقيد تامر شحادة مدير عام شرطة المرور إلى ضرورة العمل ضمن الفريق الواحد سواء جهات حكومية أو مؤسسات أهلية من أجل الوصول إلى بيئة مرور آمنة تحافظ على حياة المواطنين.

#غزة #وزارة النقل والمواصلات

الأكثر قراءة اليوم

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

بعضها مزيف .. صحيفة تكشف عن "فضحية" الهدايا السعودية التي منحت لترامب

غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

نيويورك تايمز: السعودية منحت هدايا مزيفة لترامب

منصور عباس لـ نتنياهو: إذا كنت من حماس فلماذا جلست معي؟!

الأخبار الرئيسية

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

لازاريني : "أونروا" تبدأ بإصلاح 1200 منزل متضرر من العدوان الأخير على غزة

الصحة : 11 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

موقع عبري يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لفقراء غزة وفق تلك الآلية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية