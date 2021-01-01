الجامعة العربية تستنكر زيارة رئيس الفيفا لمتحف إسرائيلي مقام على مقبرة فلسطينية

القاهرة /سما/

استنكرت جامعة الدول العربية قيام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفاتينو، بالمشاركة في افتتاح ما يسمى بـ "متحف التسامح"، وذلك لدى زيارته لإسرائيل أمس .

وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا المتحف مقام قسرا على مقبرة "مأمن الله" الإسلامية الأثرية في القدس، والتي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر.

وأكد البيان، أن مشاركة رئيس الفيفا في هذه الفعالية، تخالف مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وتُعد تسييسا غير مقبول، كما أنها تُعبر عن انحياز صارخ لدول الاحتلال على حساب الفلسطينيين.

وأشارت الجامعة إلى أن قرار دولة فلسطين عدم استقبال إنفاتينو، يعكس غضبا مشروعا حيال تصرفه وما يمثله من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين.