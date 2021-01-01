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ريغيف: سأبقى في الليكود وآمل الإطاحة بحكومة بينت الخطيرة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريغيف: سأبقى في الليكود وآمل الإطاحة بحكومة بينت الخطيرة



القدس المحتلة /سما/

قالت عضو الكنيست ميري ريغيف من (الليكود) إنها تنوي البقاء في الليكود والترشح لرئاسة الحزب في اليوم التالي لتقاعد نتنياهو.
 
وأضافت ريغيف وفق "معاريف"، "على الناس أن يقرروا ويختاروا، وعلى الليكوديين أن يختاروا ونتنياهو تم انتخابه مرارًا وتكرارًا، إنه رصيد لليكود".
 
وتابعت: "الخطوة التي يقودها بينيت وساعر وأيليت تهدف إلى الإطاحة باليمين".

وحول إعلان عضو الكنيست يولي إدلشتاين أنه سيخوض الانتخابات ضد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في الانتخابات التمهيدية، قالت ريغيف إن "هناك انتخابات أولية في الليكود، سيكون لأعضاء الليكود رأي واضح حول من الذي سيقود الانتخابات المقبلة، آمل هكذا، وآمل أن نتمكن من الإطاحة بهذه الحكومة الخطيرة قريباً".

#ميري ريغيف #حزب الليكود #اسرائيل #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية

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