الصحة : 11 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 10، طوباس 10، ضواحي القدس 10، جنين 25، طولكرم 12، أريحا والأغوار 8، بيت لحم 17، سلفيت 4، رام الله والبيرة 24، الخليل 23، نابلس 17، قطاع غزة 649".

وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 36، طوباس 12، ضواحي القدس 29، جنين 42، طولكرم 15، أريحا والأغوار 40، بيت لحم 23، سلفيت 0، رام الله والبيرة 80، الخليل 42، نابلس 104، قطاع غزة 1260".

وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في جنين، حالة في نابلس، حالة في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 152 مريضا، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.