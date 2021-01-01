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تحركات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان ونقل عدد كبير من الدبابات إلى المنطقة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحركات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان ونقل عدد كبير من الدبابات إلى المنطقة



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل اعلام بوجود تحركات عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، مشيرة إلى أنه تم نقل عدد كبير من الدبابات إلى المنطقة، محملة على الشاحنات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد صرح بأن "هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية" وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة ألقاها صباح يوم الاثنين في مؤتمر الجولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي إنه بعد ستة أشهر ستعقد حكومته جلسة لها للمصادقة على "خطة وطنية لهضبة الجولان. ويتمثل هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجددا، لعدد سكان هضبة الجولان".

يتبع ..

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