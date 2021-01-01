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برنامج غزه للصحة النفسية يطلق مشروع بيئة داعمة لمستقبل أفضل

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج غزه للصحة النفسية يطلق مشروع بيئة داعمة لمستقبل أفضل



غزة / سما /

أطلق برنامج غزة للصحة النفسية ،أمس الأثنين ، مشروع "بيئة داعمة لمستقبل أفضل" كاستجابةً لاحتياجات قطاع غزة الملحة في مجال الصحة النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق المهمشة، حيث يستهدف المشروع العمل مع 13 روضه موزعه على محافظات القطاع المختلفة، والتي تضم 1400 طفل/ة في هذه الرياض.


ويهدف المشروع الذي يتضمن برنامجاً متكاملاً لبناء قدرات الرياض المستهدفة والمربيات العاملات في الرياض المستهدفة، إلى تقديم الخدمات النفسية المتخصصة للأطفال داخل هذه الرياض وذلك بالتعاون مع مربيات الأطفال والأهالي.


وأكدت السيدة/ عائشة البسيوني مديرة وحده المشاريع بالبرنامج، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لبرنامج غزة للصحة النفسية في دمج رعاية الصحة النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة في غزة.


والجدير ذكره أن إطلاق هذا المشروع جاء في ظل الظروف الصحية والاقتصادية والنفسية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة خاصه بعد الحرب الأخيرة على القطاع وازدياد معدلات الإصابات بجائحه COVID-19، الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الصحية والنفسية والاقتصادية المتهالكة أصلاً منذ ما يزيد عن 14 عاماً.

#برنامج غزه للصحة النفسية #مشروع

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