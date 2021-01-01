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الاحتلال يهدم مسكنا في تجمع "أبو النوار" شرق القدس

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسكنا في تجمع "أبو النوار" شرق القدس، واستولت على معداته.

وقال أمين سر حركة فتح في منطقة عرب الجهالين وبادية القدس داوود الجهالين ، إن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت التجمع، وأغلقت المنطقة عسكريا، فيما فكك عناصرها مسكنا تقدر مساحته بـ45 مترا يعود للمواطن سليمان ابراهيم محمدين، ويؤوي اسرة تتكون 8 افراد، واستولت على معداته.

وأضاف، أن هذه العملية رقم 57 في تاريخ محاولات هدم تجمع أبو النوار، ضمن سياسة ممنهجة من الاحتلال، للضغط على السكان وإجبارهم على الرحيل.

يشار إلى أن سكان التجمع يواجهون سياسات احتلالية عنصرية تمنعهم من تأهيل الطرق وبناء مساكن جديدة، وتمنع وصول الكهرباء والماء.

#القدس #الاحتلال #أبو النوار #عرب الجهالين

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