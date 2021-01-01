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وزير إسرائيلي يلتقي بوزير الخارجية الإماراتي في أبو ظبي

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يلتقي بوزير الخارجية الإماراتي في أبو ظبي



القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، التقى الليلة الماضية في أبو ظبي بوزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الامارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، بحضور سفير إسرائيل الجديد للإمارات أمير حايك.

 
وأعرب الوزير بن زايد عن استعداد الامارات للقيام بالتعاون مع "إسرائيل" في المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية بشكل عام وبالأخص مع المواطنين العرب في الدولة.
 
وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أفادت قناة "المملكة" الأردنية نقلًا عن مصادر في وزارة المياه والري الأردنية إن لجانًا فنية مختصة لدى الجانبين الأردني والإسرائيلي عقدت اليوم اجتماعًا فنيًا بحضور وزيري المياه من الجانبين.

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