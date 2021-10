احذروا هذه الأنواع من الأسماك.. تسبب ظهور "الكرش"

وكالات / سما /

عندما يتعلق الأمر بوجبات إنزال الوزن وتنحيف البطن، لا يوجد شيء صحي أكثر من قطعة سمكة جميلة، لكن يبدو أن ذلك ليس صحيحاً عندما يتعلق بأنواع معينة من الأسماك.

فقد كشف تقرير أن المأكولات البحرية ليست كلها صحية، بل قد تعتبر خياراً أسوأ من الوجبات السريعة، وفق موقع Eat this Not that

وأوضح التقرير أن هناك أنواعاً معينة من الأسماك التي لا تعتبر خياراً صحيحاً لإنقاص الوزن، بل على العكس تتسبب في زيادة "الكرش".

أولاً: سمك السلمون الأطلسي

فعلى رغم أن سمك السلمون البري يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3، والتي تقاوم الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، إلا أن سمك السلمون الذي يتم تربيته في المزارع مليء بأوميغا 6 الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون ما يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

ثانياً: سمك البلطي

أما النوع الثاني فهو سمك البلطي، الذي يحتوي مستوى فلكياً من أوميغا 6، لذلك يعتبر هذا النوع الأسوأ على بطنك من اللحوم المقددة أو حتى الكعك المحلى.

بالإضافة إلى ذلك، تتم تربية معظم البلطي في المزارع ويتغذى على نظام غذائي من الذرة بدلاً من نباتات البحيرة والطحالب، مما يجعله من المأكولات البحرية غير الجيدة.

ثالثاً: سمك القرميد وسمك أبو سيف

إلى ذلك، يحتوي هذان النوعان من الأسماك على مستويات عالية بشكل خطير من الزئبق، والذي يعمل كمعطل للغدد الصماء: كهرمون مزيف يخدع جسمك في الاحتفاظ بالدهون، وحرق سعرات حرارية أقل، وتقليل مستويات هرمون اللبتين، وهو هرمون ينظم الشهية.

وسمك القرميد لديه أعلى مستوى من الزئبق بين جميع أنواع الأسماك، مع 1.45 جزء من الزئبق لكل مليون (أو 45% أعلى من الحد الأقصى المسموح به لوزارة الزراعة الأميركية).

رابعاً: معظم الأسماك المقلية

قد يبدو هذا مبالغاً فيه، لكن ليس كثيراً، فالقاعدة الأساسية هي أنه إذا لم تكن شريحة السمك مشوية، فتخطها ولا تتناولها.

فقد تحتوي رقائق السمك والبطاطا المقلية على 1970 سعرة حرارية و 136 غراماً من الدهون.

فحتى الخيارات التي تبدو صحية يمكن تحضيرها بالزبدة والصلصات التي تزيد من سعراتها الحرارية وجودتها.