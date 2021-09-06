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أسرى الشعبية يقررون خوض الإضراب دعمًا لأسرى الجهاد

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى الشعبية يقررون خوض الإضراب دعمًا لأسرى الجهاد



غزة/ سما /

أعلنت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دعم أسراها لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في خطوتهم بالإضراب المفتوح عن الطعام يوم غد الأربعاء، من خلال خوض مجموعة منهم الإضراب، حتى وقف العدوان بحقهم من قبل مصلحة سجون الاحتلال.

وقالت منظمة الجبهة في السجون، إن الهدف الرئيس والمطلب الأساسي للحركة الأسيرة وأسرى الجهاد من خوض هذا الإضراب،
هو وقف الهجمة المتواصلة من قبل ما تسمى إدارة مصلحة السجون وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بعد عملية “نفق الحرية” وعودة الأمور إلى ما قبل هذه العملية.

ودعت إلى تنظيم حملة مساندة شعبية ووطنية ضخمة ومتواصلة تزامنًا مع الإعلان عن الإضراب، ومطالبة وسائل الإعلام بتسليط الضوء على أوضاع الأسرى والفعاليات والأنشطة لتشكيل حالة ضاغطة على الاحتلال وعلى الرأي العام العالمي.

وأكدت أن “هذه الخطوة ستكون متدحرجة ومتواصلة حتى تحقيق كافة الأهداف بعودة الأمور إلى ما قبل 6-9-2021، ووقف الهجمة على الأسرى والعقوبات التي تم فرضها وإنهاء سياسة العزل والنقل بحق الأسرى”.

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