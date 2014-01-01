ليفاندوفسكي يوضح دور جوارديولا في انفجار موهبته مع بايرن ميونخ

وكالات / سما /

اعترف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بفضل مدربه السابق بيب جوارديولا على تطور مستواه خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه جعله ينظر إلى كرة القدم بمنظور مختلف.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ في صيف 2014 بصفقة حرة قادماً من بوروسيا دورتموند، وكان حينها بيب جوارديولا مدرباً للفريق، ولعب تحت قيادته لمدة موسمين، قبل أن يرحل الأخير ويوقع لمانشستر سيتي.

وقال ليفاندوفسكي في مقابلة نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية عندما تم سؤاله عن تأثير بيب جوارديولا على مسيرته “لقد علمني أن أرى كرة القدم من وجهة نظر أخرى. فهم كرة القدم من خلال التحركات والتكتيكات وكيف نستخدم التكتيك باللعب”.

وتابع “بعد مرحلتي مع جوارديولا، أصبحت أفكر بشكل مختلف في الملعب، لأنني أصبحت أرى كرة القدم من الخارج، من منظور آخر، أرى من كان مخطئاً، ومن كان يمكن أن يؤدي بشكل أفضل، وكيف يمكن التقدم خطوة واحدة على الخصم”.

وأنهى ليفاندوفسكي حديثه “لقد تحدثت معه، وشرح لي الجانب التكتيكي، وقال لي: لا يمكنني مساعدتك في أن تكون مهاجماً أفضل، لأنك جيد جداً، لكن يمكنني مساعدة فريقك في نقل الكرة إلى منطقة الجزاء وهناك أنت تعرف جيداً ما يجب القيام به”.