  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفاندوفسكي يوضح دور جوارديولا في انفجار موهبته مع بايرن ميونخ

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يوضح دور جوارديولا في انفجار موهبته مع بايرن ميونخ



وكالات / سما /

اعترف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بفضل مدربه السابق بيب جوارديولا على تطور مستواه خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه جعله ينظر إلى كرة القدم بمنظور مختلف.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ في صيف 2014 بصفقة حرة قادماً من بوروسيا دورتموند، وكان حينها بيب جوارديولا مدرباً للفريق، ولعب تحت قيادته لمدة موسمين، قبل أن يرحل الأخير ويوقع لمانشستر سيتي.

وقال ليفاندوفسكي في مقابلة نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية عندما تم سؤاله عن تأثير بيب جوارديولا على مسيرته “لقد علمني أن أرى كرة القدم من وجهة نظر أخرى. فهم كرة القدم من خلال التحركات والتكتيكات وكيف نستخدم التكتيك باللعب”.

وتابع “بعد مرحلتي مع جوارديولا، أصبحت أفكر بشكل مختلف في الملعب، لأنني أصبحت أرى كرة القدم من الخارج، من منظور آخر، أرى من كان مخطئاً، ومن كان يمكن أن يؤدي بشكل أفضل، وكيف يمكن التقدم خطوة واحدة على الخصم”.

وأنهى ليفاندوفسكي حديثه “لقد تحدثت معه، وشرح لي الجانب التكتيكي، وقال لي: لا يمكنني مساعدتك في أن تكون مهاجماً أفضل، لأنك جيد جداً، لكن يمكنني مساعدة فريقك في نقل الكرة إلى منطقة الجزاء وهناك أنت تعرف جيداً ما يجب القيام به”.

#بايرن ميونخ #ليفاندوفسكي #جوارديولا

الأكثر قراءة اليوم

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية

بعضها مزيف .. صحيفة تكشف عن "فضحية" الهدايا السعودية التي منحت لترامب

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

نيويورك تايمز: السعودية منحت هدايا مزيفة لترامب

هآرتس: لبنان أمام “اللغم الوطني” ولا خيار إلا الغاز الإسرائيلي.. لماذا يسكت “حزب الله”؟

منصور عباس لـ نتنياهو: إذا كنت من حماس فلماذا جلست معي؟!

الأخبار الرئيسية

موقع عبري : بدء صرف المنحة القطرية لفقراء غزة عبر الأمم المتحدة غداً وفق تلك الآلية ..

أسرى الجهاد الإسلامي يقررون خوض إضراب عن الطعام ونقل الزبيدي لعيادة السجن

وزارة الصحة بغزة : 8 حالات وفاة و649 إصابة بفيروس كورونا

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية