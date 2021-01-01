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الاحتلال يوقف العمل بمنزل ويستولي على مضخة وخلاط باطون غرب سلفيت

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العمل بمنزل قيد الإنشاء، واستولت على مضخة وخلاط باطون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأوقفت العمل في منزل قيد الإنشاء يعود للمواطن محمود تيسير، واستولت على مضخة وخلاط باطون، كانت تعمل في المنزل.

بدوره، استنكر محافظ سلفيت عبدالله كميل في بيان له، انتهاكات الاحتلال التي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، ضد أهالي سلفيت، وعمليات الاستيلاء الهادفة للتضييق على الأهالي والاستمرار في مخططات الاستيطان لسرقة الأرض، مؤكدا أن المحافظة ومؤسساتها المختصة تقف إلى جانب الأهالي بشتى الوسائل المتاحة قانونيا، وعلى الأرض لتعزيز صمودهم.

#سلفيت #الاحتلال #مضخة

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