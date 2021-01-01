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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص وآخرين بالاختناق خلال مواجهات في طمون

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر طبية في جميعة الهلال الأحمر ، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ لشاب، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بالإضافة للتعامل ميدانيا مع عدة حالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعشر دوريات في ساعات الصباح الأولى، ودارت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص بكثافة، بالإضافة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع بين منازل المواطنين.

#طمون #طوباس #الاحتلال

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