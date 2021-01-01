وزارة الصحة بغزة : 8 حالات وفاة و649 إصابة بفيروس كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 8 حالات وفاة، و649 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1260 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 2963 فحصاً مخبرياً خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 177873 إصابة، والحالات النشطة 12710 حالة، والمتعافين 163684 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1479 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 265 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 172 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 459428 شخصاً.