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السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في كفر قاسم في أراضي48

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في كفر قاسم في أراضي48



الداخل المحتل / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلا في مدينة كفر قاسم داخل أراضي عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص.

وحسب موقع عرب 48، داهمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية المدينة، تحت حماية قوات كبيرة من الشرطة التي منعت وصول المواطنين إلى المكان، ونفذت عملية هدم في منطقة السهل الشرقي.

وجاءت عملية الهدم بعد يوم من إجبار أحد المواطنين في كفر قاسم على هدم منزله قيد الإنشاء بشكل ذاتي، تفاديا للغرامات المالية الباهظة.

وتشهد بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على فلسطينيي48، خصوصا في منطقة النقب، وتمتنع لجان البناء والتنظيم عن استصدار التراخيص للمنازل وتسارع في الهدم.

#السلطات الإسرائيلية #كفر قاسم #هدم

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