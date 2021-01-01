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شركتا طيران إسرائيلية ومغربية توقعان اتفاقية تعاون

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركتا طيران إسرائيلية ومغربية توقعان اتفاقية تعاون



القدس المحتلة / سما /

وقعت الخطوط الجوية الملكية المغربية وشركة "العال" الإسرائيلية للطيران مذكرة تفاهم استعدادا لاتفاقية مشاركة الرمز التي ستسمح برحلات جوية بين إسرائيل والمغرب وإلى وجهات أخرى.وتعمل الفرق المشتركة على صياغة الاتفاقية النهائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إلعال"، أفيغال سوريك: "التقدم في هذه المجال مهم على الصعيدين التجاري والسياسي، وبالتأكيد عندما يتعلق الأمر بتعزيز العلاقات بين الدول، وتفخر "العال" بفرصة أن تكون جسرا جويا لدولة مهمة".

وبدأت شركة "العال" تسيير رحلاتها الجوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في يوليو الماضي بفضل "اتفاقيات إبراهيم" التي تلاها توقيع اتفاقية طيران بين البلدين.

وتدير الشركة حاليا ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إلى المغرب، رحلتان أسبوعيتان إلى مراكش وواحدة إلى الدار البيضاء.

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