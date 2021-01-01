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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا صلوات "صامتة" في الجزء الشرقي منه، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

يشار إلى أن آليات تابعة للاحتلال جرفت قبل يومين أجزاءً من المقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية، ما تسبّب باندلاع مواجهات، وردود أفعال رسمية وشعبية منددة.

وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في السادس من الشهر الجاري، يمنح المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى، إلا أن محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس، ألغت يوم الجمعة الماضي، قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ولاقى قرار منح "اليهود" الحق في أداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى، ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة.

#المسجد الأقصى #المستوطنين #الاحتلال #القدس

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