ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

رام الله / سما /

يواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 90 يومًا.

وذكر المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 83 يوما، وعلاء الأعرج منذ 66 يوما، وهشام أبو هواش منذ 57 يوما، ورايق بشارات منذ 52 يوما، وشادي أبو عكر منذ 49 يوما.

ولفت عبد ربه الى أن الخطر يزداد يومًا بعد يوم على صحة الأسرى، وهناك خشية من امكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة وحدوث أذى على دماغهم أو جهازهم العصبي، نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم، مشيرًا الى أن محكمة الاحتلال تتهرب وتماطل في اتخاذ أي قرار بحقهم أو النظر في أوامر الاعتقال الإداري للأسرى الستة.

وأشار الى أن الأسير الفسفوس فقد 30 كيلوغراما من وزنه، ويعاني ظروفًا صحية غاية في الخطورة، ويقبع حاليا في مستشفى "برزلاي"، ويرفض الحصول على المدعمات.

أما الأسير القواسمة، فأكد عبد ربه أنه مستمر في إضرابه رغم قرار محكمة الاحتلال تجميد اعتقاله، كون ذلك لا يعنى الإفراج عنه، ويعاني ظروفا صحية صعبة، وأوجاعا في مختلف أنحاء جسمه، ونقصان في وزنه، إضافة لتعرضه لتشنجات في أطرافه، وصداع مستمر، وهو حاليًا في مستشفى "كابلان"، ويرفض أيضا الحصول على المدعمات.

وبخصوص الأسير علاء الأعرج، أوضح أنه يعاني من تشنجات مستمرة، ومشاكل في الكلى، وانخفاض في نسبة السكر في جسمه، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، وفقد 20 كيلوغراما من وزنه، وهو حاليا داخل عيادة سجن الرملة.

والأسير أبو هواش لا يقوى على الحركة، ويرفض إجراء الفحوصات وتناول المحاليل والمدعمات، ويقبع في عيادة سجن الرملة.

وقال عبد ربه: إن باقي الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة وأوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وإنهاك شديدين.

وكانت الهيئة قد تقدمت قبل عدة أيام عبر طاقمها القانوني، بالتماسين إلى المحكمة "العليا" الإسرائيلية في القدس، للطعن في قراراي الاعتقال الإداري الصادرين بحق الأسيرين المضربين عن الطعام كايد الفسفوس ورايق بشارات.