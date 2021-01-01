قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة دهم وتفتيش و اعتقال، طالت 10 مواطنين من محافظات الضفة الغربية.

وذكر الناشط محمد عياد عوض، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال، داهمت منطقة صافا شمال بيت أمر فجر ا اليوم، واقتحمت منزل المواطن احمد رضوان، و قاموا بتفتيش المنزل من الداخل والخارج تفتيشا دقيقا وقبل انسحابهم من المنزل تم اعتقال الشقيقين عبدالله احمد محمد رضوان اخليل 25 عاما و سيف 22 عام وتم نقلهما إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر .

وقامت قوة من جيش الاحتلال باقتحام قرية الشيوخ شمال شرق الخليل واعتقلت الأسيرين المحررين: قسام الحلايقة و عبد الله زايد الحلايقة.

ومن محافظة رام الله، تم اعتقال الاسيرين المحررين: موسى لدادوة من منطقة أبو شخيدم شمال رام الله،

و قسام مجد البرغوثي من كوبر شمال رام الله.

وفي عزون شرق محافظة قلقيلية تم اعتقال ثلاثة مواطنين وهم: مأمون قاطش و حازم قاطش، و محمد قاطش.

كما تم اعتقال المواطن هشام دويكات من قرية بيتا جنوب نابلس.