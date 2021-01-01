رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، إصابات خلال قمع مشاركين بيوم تطوعي بسلفيت واعتداءات للجنود والمستوطنين في "أم الجمال" و"الساكوت"، ومقدسيون يعيدون دفن عظام الشهداء بالقرب من اليوسفية.

كما أبرزت: إعلان مجلس الوزراء عن رزمة مشاريع تنموية متنوعة بقيمة 90 مليون دولار لدعم محافظة جنين، وإعلان الاتحاد الأوروبي عن مساهمة بـ92 مليون يورو لدعم عمليات "الأونروا".

وفيما يلي أبرز عناوين هذ الصحف:

"الحياة الجديدة":

خلال اتصال هاتفي بحثا فيه آخر تطورات القضية الفلسطينية: الرئيس: يؤكد أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة.. البابا: اننا جميعا نريد حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

مجلس الوزراء يعتمد مشاريع في محافظة جنين بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار

الشيخ ردا على بومبيو: 7 ملايين فلسطيني يعيشون على أرضهم ولم يطردوا أحدا منها

الموافقة على 442 طلب جمع شمل والمتابعة مستمرة لاستكمال باقي الملفات

وقفتان في الخليل وبيت لحم إسنادا لهم.. وبولس: الأسرى المضربون يواجهون أوضاعا صحية في غاية الخطورة تحديدا القواسمة

الاحتلال يعتدي على المشاركين بيوم تطوعي لقطف الزيتون في سلفيت ويعتقل 14 مواطنا من الضفة ويصور خيام المواطنين بمنطقة أم الجمال بالأغوار

"الأيام":

الاحتلال يعتدي على قاطفي الزيتون في سلفيت والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ويقتحمون سبسطية

مواطنون يعيدون دفن رفات موتى وشهداء في المقبرة اليوسفية بعد أن تسبب الاحتلال بنبشها

الخارجية: الإعلان عن مكان وجود اثنين من المواطنين المختفين في تركيا

الشيخ: الموافقة على 442 طلب جمع شمل في الضفة وغزة

جنين: مجلس الوزراء يعتمد حزمة مشاريع تنموية في المحافظة بقيمة تزيد على 90 مليون دولار

بولس: الأسرى الإداريون المضربون يواجهون أوضاعاً صحية خطيرة للغاية وخاصة الأسير القواسمة

"القدس":