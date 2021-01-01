  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الجزائر.. شاب يقتل أمه وشقيقته ووالده ينجو بأعجوبة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر.. شاب يقتل أمه وشقيقته ووالده ينجو بأعجوبة



وكالات

اهتزت مدينة سطيف الجزائرية مساء الأحد على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها أم تبلغ من العمر ستين سنة تقريبا وابنتها التي تبلغ من العمر 35 سنة.

وجاءت وقائع الجريمة، بعدما قام الابن بقتل الضحيتين بالمنزل العائلي.

وأفادت صحيفة "البلاد" الجزائرية بأن الابن الذي يبلغ من العمر 35 سنة كان على خلافات مع أفراد عائلته واستغل غياب الأب الذي ذهب لأداء صلاة العصر بالمسجد لينفذ جريمته.

وقتل الجاني أمه بالخنجر ثم قتل أخته وتركهما في بركة من الدماء، حيث كان ينوي قتل والده أيضا، الذي تأخر في العودة إلى البيت بعد أدائه الصلاة لينجو بأعجوبة من العملية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية ورجال الأمن، لنقل جثث الضحيتين وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.

من جهتها قالت صحيفة "النهار" إن الشرطة اعتقلت الجاني بعدما لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، مشيرة إلى أن المتهم يعرف عليه الهدوء ويمتهن مهنة البناء وقد استقل ببيته العائلي منذ أن تزوج.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس : وعود مصرية بتسهيلات لصالح غزة قريبا تشمل التالي ..

صحيفة عبرية : انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ خالد مشعل..البوصلة والمراجعات المطلوبة!! د. أحمد يوسف

الكشف عن موعد وصول السفير القطري الى غزة الأسبوع المقبل

غانتس يكشف عن الثمن الذي دفعته اسرائيل مقابل التطبيع مع الدول العربية

نيويورك تايمز: السعودية منحت هدايا مزيفة لترامب

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

=

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

الخارجية تعلن العثور على اثنين من المواطنين الفلسطينيين السبعة المفقودين في تركيا

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. عطلة رسمية الثلاثاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

تفاصيل جديدة عن المطاردة: ماذا قال الأسير الزبيدي لـ “محقق الشاباك” عن عملية “نفق الحرية”؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية