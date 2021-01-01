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تطبيق شهير قد يكون وراء نفاد عمر بطارية "آيفون" بسرعة !

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 03:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق شهير قد يكون وراء نفاد عمر بطارية "آيفون" بسرعة !



وكالات/سما/

إذا نفد جهاز "آيفون" الخاص بك من الطاقة بشكل أسرع بكثير من المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب تطبيق للموسيقى شهير يستخدمه الملايين.

وطرحت آبل تحديث iOS 15 الرئيسي الشهر الماضي، والذي يجلب معه مجموعة من التحسينات على الإشعارات وFaceTime والخرائط وغير ذلك الكثير.

ولكن، كما هو الحال غالبا مع تحديثات iOS، في أعقاب إصدار iOS 15، أبلغ مستخدمو "آيفون" عن مشكلة استنزاف للبطارية محبطة للغاية. ووفقا لما نشره Tom's Guide، فإن تطبيق الموسيقى الشهير Spotify قد يكون السبب في ذلك.

وعند التشغيل على نظام التشغيل iOS 15، يقال إن Spotify يستهلك ما يقرب من 30% من بطارية "آيفون" في الساعة. وهذا يعني أنه بعد ثلاث ساعات من الاستخدام، قد ينفد جهاز "آيفون" تماما.

وفي سلسلة رسائل عبر الإنترنت كتب أحد مستخدمي Spotify: "يجب أن أحذف Spotify لأن جهاز "آيفون 11" الخاص بي ساخن بشكل خطير وأشعر أنه قد سيذوب أو ينفجر".


وأضاف أحدهم: "يستمر تطبيق Spotify في استخدام أكثر من 50٪ من البطارية في الخلفية، وعندما أقوم ببث البودكاست أو الموسيقى، تصبح البطارية شديدة السخونة وتنخفض طاقة البطارية بشكل ينذر بالخطر. لذلك اضطررت إلى إلغاء تثبيت التطبيق حتى يتم إصلاح ذلك".

ووُضّحت المشكلات التي واجهها مستخدمو Spotify في سلسلة رسائل مجتمعية عبر الإنترنت.

وفي أعقاب هذه التقارير الناشئة، قال موقع Spotify إن المهندسين يبحثون في المشكلات. وفي بيان، قال Spotify: "مرة أخرى نشكركم على تقاريركم حول استنفاد البطارية في أحدث إصدارات iOS. يمكننا تأكيد أن جميع المعلومات والتعليقات الجديدة التي شاركتها نُقلت إلى الفرق ذات الصلة ونحن نعمل بنشاط على المسألة. وأثناء استمرار ذلك، نوصي بإبقاء Spotify محدثا لتلقي جميع الإصلاحات في أقرب وقت ممكن". 

وفي بيان سابق، قدم Spotify أيضا بعض النصائح التي قد تخفف من المشكلة. وقال: "بصرف النظر عن محاولة إعادة التشغيل و/أو إعادة التثبيت للتطبيق، سيكون من الرائع تعطيل تحديث تطبيق الخلفية: يمكن العثور على هذا ضمن الإعدادات -> عام -> تحديث التطبيق في الخلفية".

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