الاحتلال يفرج عن الأسير فراس أبو شرخ من الخليل

الخليل/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عن الأسير الشيخ فراس أبو شرخ، بعد 4 شهور من الاعتقال الإداري الظالم.

وقالت سهاد العيدة، زوجة الأسير المحرر فراس أبو شرخ، إنه تم الإفراج عن زوجها في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين بعد عناء انتظار طويل طوال النهار

وأضافت:" هذا ديدن الإحتلال تنغيص فرحة الأهالي وأبنائهم".

ولفتت العيدة الى أن قرار الإفراج عن زوجها جاء بعد رفع استئناف لدى محكمة الاحتلال العليا على اعتقال زوجها إدارياً ودون وجود أية تهمة تحت بند الملف السري، والتي حكمت بالاكتفاء بفترة الاعتقال الحالية وعدم التمديد.

واعتقلت قوّات الاحتلال قبل 4 شهور الأسير المحرّر الشيخ فراس أبو شرخ 41 عاماً، بعد مداهمة منزله في منطقة الكسارة بمدينة الخليل.

يشار إلى أن أبو شرخ أسير محرر، قضى ما يقارب الخمس سنوات بين اعتقالٍ فعليٍ وإداري في سجون الاحتلال، وهو معتقل سابق لأكثر من مرة لدى أمن السلطة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير أبو شرخ يحمل درجة ماجستير في الشريعة الإسلامية، ويعمل كمديرٍ لمكتبة بلدية الخليل العامة، وهو خطيبٌ متميز، ومتزوج وله سبعة من الأبناء.