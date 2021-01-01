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"إنستغرام" يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستغرام" يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة



وكالات/سما/

قالت خدمة "إنستغرام" التابعة لشركة "فيسبوك" يوم الاثنين إنها تختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور.

وجاء ذلك بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.

وأفادت "إنستغرام" في تدوينة بأن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.

كما تخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع "إنستغرام"، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت "داون ديتكتور".

#انستغرام #تطبيق انستغرام #وسائل التواصل الاجتماعي

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