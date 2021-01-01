غزة: فلسطيني ينتج نبتة "الأزولا" في منزله ويطمح بتغطية السوق المحلي (فيديو)

غزة/سما/

نجح مزارع فلسطيني في قطاع غزة باستثمار مساحة مخصصة في منزله لزراعة نبات “الأزولا” وهو نوع من الأعلاف النادرة والمرتفعة السعر.

ووفقاً لإبراهيم الزريعي، فإن المشروع يهدف لسد حاجة السوق المحلي من الأعلاف في ظل ارتفاع أسعارها وندرتها، لكنها بحاجة لبيئة حاضنة وظروف مخصصة كي تتكاثر على النحو الذي يساعد في بيعها.

المزارع الذي يسكن في مدينة دير البلح (وسط) استطاع استزراع نبتة الأزولا التي تصنف بأنها “سرخسية” وتتطلب العيش في دفيئة زراعية تتراوح فيها درجة الحرارة بين 20-25 درجة مئوية.

ولفت إلى أن هذا النوع من الزراعات يعد حديثاً في القطاع، الذي يعاني من أزمات عدة، ومن بينها قطاع الزراعة، إذ تم استحداثه قبل 4 سنوات فقط، مشيرا إلى أنه كان من أوائل الناس الذين قرروا استزراعها.

وبحسبه، فإن النبتة المذكورة يمكن أن توفر مبالغ كبيرة على كثير من المزارعين، وهو ما يشكل حلاً مؤقتاً أو جزئياً في ظل استمرار إغلاق المعابر وندرة المواد الخام وحتى شُحها، وذلك سواء من خلال استخدامها بشكل مباشر أو إدخالها في صناعة العلف.

كما يمكن الاعتماد على الأزولا في حالات الحروب وعدم توفر الأعلاف، عدا عن أن سعرها زهيد، وتنتج بكميات كبيرة في وقت أقل.